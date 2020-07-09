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Espreso.tvОбществоМасштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией регионального уровня

Масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией регионального уровня

Пожары в Луганской области классифицированы как ЧС регионального уровня природного характера с угрозой получения признаков государственного уровня

Об этом сообщил глава облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации, председатель региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сергей Гайдай.

Он дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций.

Гайдай также поручил обеспечить подвоз детей, сдавать ВНО по украинскому языку в Северодонецке и Новоайдаре.

Как доложил начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, реальной угрозы возобновления пожара не усматривается.

Начальник ГУНП в Луганской области Сергей Колесник отметил, что Нацполицией зарегистрировано 149 сообщений о возгорании. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по возможному факту поджога.

Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов.
Госпитализированы в больницы Северодонецка - 7 и Новоайдара - 7 человек.

 

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