Масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией регионального уровня
Об этом сообщил глава облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации, председатель региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сергей Гайдай.
Он дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций.
Гайдай также поручил обеспечить подвоз детей, сдавать ВНО по украинскому языку в Северодонецке и Новоайдаре.
Как доложил начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, реальной угрозы возобновления пожара не усматривается.
Начальник ГУНП в Луганской области Сергей Колесник отметил, что Нацполицией зарегистрировано 149 сообщений о возгорании. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по возможному факту поджога.
Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов.
Госпитализированы в больницы Северодонецка - 7 и Новоайдара - 7 человек.
- Напомним, на 8:00 утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.
- Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло до пяти.
- Зеленский срочно прибыл в Луганскую область из-за пожара в Новоайдарском районе.
- Украина на заседании ТКГ получила гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области.
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