Малиновский отдал голевой пас во второй подряд игре за "Аталанту"

9 июля, 2020, 10:10

Украинский футболист Руслан Малиновский отдал результативную передачу во втором подряд матче за итальянскую "Аталанту"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский полузащитник начал матч 31-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" в запасе и вышел на замену на 69-й минуте. Через 6 минут Малиновский отдал голевой пас на Рафаэля Толо, который забил первый мяч в ворота генуэзцев.

В итоге "Аталанта" победила "Сампдорию" 2: 0, набрала 66 очков и занимает третье место в Серии A. Бергамцив опережает "Ювентус", у которого 75 пунктов и "Лацио", что 68 баллов.

Малиновский отдал результативный пас во втором матче подряд, в 30 туре он помог "Аталанте" переиграть "Кальяри" - 1: 0.

Всего в нынешнем сезоне украинец сыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

8 июля стало известно, что Руслан Малиновский попал в сферу интересов мадридского "Атлетико".

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