Малиновский отдал голевой пас во второй подряд игре за "Аталанту"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский полузащитник начал матч 31-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" в запасе и вышел на замену на 69-й минуте. Через 6 минут Малиновский отдал голевой пас на Рафаэля Толо, который забил первый мяч в ворота генуэзцев.
В итоге "Аталанта" победила "Сампдорию" 2: 0, набрала 66 очков и занимает третье место в Серии A. Бергамцив опережает "Ювентус", у которого 75 пунктов и "Лацио", что 68 баллов.
Малиновский отдал результативный пас во втором матче подряд, в 30 туре он помог "Аталанте" переиграть "Кальяри" - 1: 0.
Всего в нынешнем сезоне украинец сыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.
- 8 июля стало известно, что Руслан Малиновский попал в сферу интересов мадридского "Атлетико".
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