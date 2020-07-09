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Espreso.tvОбществоКозак пригрозил замораживанием конфликта на Донбассе на долгие годы

Козак пригрозил замораживанием конфликта на Донбассе на долгие годы


фото: gettyimages
Если Киев будет "затягивать" переговоры по Донбассу, то это будет прямой путь к замораживанию конфликта, заявил заместитель главы Администрации президента РФ и куратор по вопросам Донбасса Дмитрий Козак

"Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы - вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться - это прямой путь к замораживанию конфликта на много лет", - сказал он в интервью ТАСС .

По словам Козака, в начале марта "были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта".

"Но в последние месяцы эти надежды довольно быстро рассеиваются", - резюмировал он.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отмечал, что Украина должна договариваться с РФ, но форма этих переговоров может быть разной.

Последняя встреча лидеров стран нормандской четверки состоялась 9 декабря 2019 года и была посвящена урегулированию ситуации в Донбассе.

Стороны договорились о прекращении огня на востоке Украины, однако РФ с помощью боевиков неоднократно нарушала режим тишины.

Напомним, Козак также заявил , что оснований для нового саммита в нормандском формате нет.

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