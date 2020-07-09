Козак пригрозил замораживанием конфликта на Донбассе на долгие годы
"Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы - вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться - это прямой путь к замораживанию конфликта на много лет", - сказал он в интервью ТАСС .
По словам Козака, в начале марта "были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта".
"Но в последние месяцы эти надежды довольно быстро рассеиваются", - резюмировал он.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отмечал, что Украина должна договариваться с РФ, но форма этих переговоров может быть разной.
Последняя встреча лидеров стран нормандской четверки состоялась 9 декабря 2019 года и была посвящена урегулированию ситуации в Донбассе.
Стороны договорились о прекращении огня на востоке Украины, однако РФ с помощью боевиков неоднократно нарушала режим тишины.
Напомним, Козак также заявил , что оснований для нового саммита в нормандском формате нет.
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