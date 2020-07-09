Коронавирус на Львовщине - 4 смерти и снова максимум в Украине за сутки

9 июля, 2020, 10:50

За прошедшие сутки на Львовщине зафиксировали 119 новых случаев COVID-9 и 4 смерти, вызванные коронавирусом

Область продолжает оставаться лидером по количеству больных, - передает "Еспресо".

За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1294 ПЦР-теста, в очереди на обследование еще ожидают 406 проб. 119 положительных результатов ПЦР-тестов - это 9,2% обследованных. Такой результат хуже, чем вчера (8,5%), однако лучше, чем в другие дни, начиная от 2 июля, поэтому можно предполагать, что положительная динамика на Львовщине сохраняется с незначительными колебаниями.

По количеству госпитализированных с коронавирусная инфекцией или подозрением на нее, то на Львовщине в стационарах находятся 907 больных, 69 человек - в отделениях реанимации, 16 - на аппаратах ИВЛ. За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус 88 человек. Направлены на самоизоляцию 122 человек.

Больше всего больных - 160 - во Львовской областной инфекционной больнице. Из них 110 - с подтвержденным диагнозом Covid-19, среди которых 27 - это медицинские работники. Распределение по возрасту больных в больнице остается примерно одинаковым: чуть более трех четвертей (76%) - это люди 50 лет и старше, почти четверть (24%) - пациенты в возрасте 18-50 лет. Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое. В отделении интенсивной терапии - трое больных, все на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии. За минувшие сутки умерло двое больных, лечившихся в этом заведении, - сообщил заместитель директора больницы по медицинской части, врач-инфекционист Игорь Берник. Всего на Львовщине за сутки подтверждено 4 смерти от COVID-19.

Напомним, на Львовщине за все время пандемии COVID-19 подтвержден у 6681 лица. Умерли 174 человека. Выздоровели от коронавирусной инфекции 990 человек.