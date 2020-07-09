Химические предприятия Днепропетровщины обратились к Зеленскому с призывом к диалогу

9 июля, 2020, 15:23

Крупнейшие предприятия химической отрасли Днепропетровской области обратились с открытым письмом к президенту Украины из-за решений Кабинета министров Украины и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) относительно импорта минеральных удобрений в Украину

Об этом сообщает "Информатор-Днепр".

По мнению профсоюзов и работников заводов, решения чиновников направлены против химической отрасли Украины и приняты в пользу иностранных производителей, включая российских. Об этом говорится в открытых письмах Владимиру Зеленскому работников двух крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений Днепропетровской области – "Днепразота" и Днепровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ), которые были направлены в Офис президента Украины по итогам собраний трудовых коллективов.

"Результаты специальных расследований Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства подтверждают наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке. Все имеющиеся данные указывают на наличие экономической целесообразности и критической необходимости внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных Законом Украины и нормами ВТО", - говорится в письме "Днепразота".

По словам химиков, 22 июня 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение завершить специальные расследования без введения каких-либо мер, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных химических предприятий.

"Объемы импортной продукции, которые в последние годы постоянно растут, создают неконкурентную ситуацию на рынке внутри Украины и наносят ощутимый ущерб национальным предприятиям химической отрасли. МКМТ фактически приняла решение, которое прямо противоречит выводам специальных расследований Министерства развития экономики, ссылаясь на якобы "национальные интересы", суть которых не была донесена ни одной из заинтересованных сторон", - отмечают представители "Днепразота".

В свою очередь, представители ЧАО "ДЗМУ" заявляют, что государственные органы, которые должны обеспечивать экономическую самостоятельность Украины, разрабатывать и осуществлять общегосударственные программы экономического развития Украины, своим бездействием и пренебрежением интересов отечественных предприятий химической промышленности углубляют кризис в Украине.

"Вопрос введения ограничительных мер в отношении импорта удобрений многими лоббистами подается как ограничение конкуренции и как следствие – рост цен. Мы ни в коем случае не ставили целью такое развитие событий, а лишь требовали и требуем обеспечить условия загрузки наших производственных мощностей для увеличения внутреннего производства, и предоставить нам возможность сохранить рабочие места", - говорится в обращении к президенту представителей "Днепразота".

По словам химиков, помимо "Днепразота" и ДЗМУ к главе государства уже обратились работники таких предприятий как "Северодонецкое объединение "Азот", "Сумыхимпром", черкасского "Азота". Аналогичные обращения готовят и другие представители отрасли.

"На отечественных химических предприятиях работает около 25 000 сотрудников. Часть предприятий уже начала сокращение персонала из-за тяжелого финансового состояния, усиленного также карантинными мерами. Большинство химических предприятий являются градообразующими. В большинстве семей заработная плата является единственным источником дохода", - сообщают президенту представители "Днепразота" и ДЗМУ.

"Мы обращаемся к Вам с просьбой услышать голос трудовых коллективов украинского химпрома, а не только голос лоббистов российского импорта. Мы призываем Вас быть в этой дискуссии за общим столом и отработать альтернативные механизмы и компромиссные решения", - заявили в обращении к президенту представители химической отрасли.