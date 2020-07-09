Казанский: оккупанты в ТКГ требуют убрать упоминание о возвращении переселенцев из закона об особом статусе ОРДЛО

9 июля, 2020, 14:29

Российская сторона требует убрать из преамбулы закона об особом статусе Донбасса память о реинтеграции переселенцев

Об этом написал представитель Донецка в ТКГ журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Что касается территории ОРДЛО. На заседании снова поднимался вопрос Дебальцево и захваченных в Украине в нарушение Минска 1700 квадратных километров. Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. И как в таких условиях можно говорить о выполнении Минских соглашений - не ясно", - подчеркнул журналист.

Казанский отметил, что Россия требует сократить преамбулу закона об особом статусе ОРДЛО и убрать из нее память о возвращении и реинтеграции переселенцев.

"То есть, РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн людей, которые выехали. И понятно почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку", - написал он.

По мнению журналиста, оккупанты боятся возвращения проукраинского населения, изначально не признавало никаких "Л / ДНР".

"Кроме того, они пользуются нашим восторженным имуществом, которое очень не хотят возвращать. Само собой, мы с этим никогда не согласимся ... Вычеркнуть переселенцев не удастся, и для нас это принципиальный момент", - добавил Казанский.

По его словам, представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек "это несущественный вопрос", и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста.