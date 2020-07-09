Карантин: в Тернополе ослабили ограничения в работе общепита

Об этом сообщил Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно постановлениям Кабмина, на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом приняли следующие решения:

- разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленными решениями исполнительного комитета городского совета при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины;

- усилить контроль за работой предприятий ресторанного хозяйства;

- позволить партнерские роды в особых случаях - в каких именно должен решать консилиум медиков.

При партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру:

- обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до родов (не более 72 ч);

- наличие средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки).

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПАРТНЕРСКИЕ РОДЫ СЕГОДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ... Опубликовано Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавируса четверга, 9 июля 2020

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