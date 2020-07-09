Госкино выделит 25 млн грн на новый фильм Сенцова

9 июля, 2020, 12:12

Фильм Олега Сенцова "Носорог" получит 25 млн грн из бюджета

Такое решение принял Совет по государственной поддержке кинематографии, передает LB.ua

Проект фильма "Носорог" победил на третьем конкурсе кинопроектив в 2012 году и должен был получить государственное финансирование в размере 3,9 млн грн.

Контракт с тогдашним продюсерами фильма - Олегом Сенцов и Ольгой Журженко - подписано не было.

Проект внесли в Программу создания и распространения национального кино на 2013 год. По состоянию на 2019 он оставался в программе и это дало основания претендовать на финансирование в 2020 году после возвращения Сенцова из России, где он был незаконно заключен.

Госфинансирования от Украины в размере 25 млн 100 тыс грн составит половину бюджета.

Сенцов отметил, что написал еще пять сценариев, но хочет сначала сделать "Носорога", поскольку это важный для него проект.

"Носорог" - криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы. Это эпоха, которая нас всех изменила - переход от Советского Союза к нашим современным дням, но все те вызовы и до сих пор актуальны для нашего общества. В украинском кино еще не снимали фильмы об этих временах, поэтому я считаю, что важно поговорить об этом, заглянуть в самих себя, - рассказывает Сенцов о своем будущем фильме. - О бандитов мы видели много фильмов, но меня интересует прежде всего человек: что она чувствует, почему действует именно так, может такой человек измениться ... Ведь нет плохих людей, есть люди, которые делают плохие поступки".

Съемки планируют начать уже этой осенью.