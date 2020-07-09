Германия бойкотирует Трампа: министры вслед за Меркель отклонили приглашение на саммит G7 в Вашингтоне, - СМИ

9 июля, 2020, 17:58

Министры финансов и иностранных дел Германии отклонили приглашение на саммит министров стран "Группы семи" (G7) в Вашингтоне

Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel .

По данным источников в правительствах Германии и США, Берлин проинформировал администрацию президента США о том, что вместо Олафа Шольца и Гайко Мааса на саммит G7, запланированный на 29 июля на уровне министров, будут отправлены представители уровня государственных секретарей.

Der Spiegel пишет, что другие страны G7, вероятно, приняли аналогичное решение.

Приглашение на министерский саммит G7 пришло после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в запланированном саммите G7 в Вашингтоне.

Отказ Маркель был расценен как оскорбление в адрес администрации президента США.

В Большую семерку входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.