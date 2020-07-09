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Espreso.tvОбществоГендерный аудит и баллы гендерной чувствительности: в Раде рассказали о новшествах для равноправия мужчин и женщин

Гендерный аудит и баллы гендерной чувствительности: в Раде рассказали о новшествах для равноправия мужчин и женщин

В Верховной Раде проводить ежегодный гендерный аудит, чтобы проанализировать, имеют ли женщины и мужчины в парламенте одинаковые права

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Соответствующее распоряжение еще в марте подписал руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный.

"Мы уделяем значительное внимание вопросам гендерной политики в парламенте. На сегодня проект" Гендерное бюджетирование в Украине "является крупнейшим в мире по внедрению гендерно ориентированного бюджетирования. Важно, что Верховная Рада Украины присоединилась к этой работе и начала сотрудничество с экспертами для введения указанного подхода в работе аппарата парламента ", - отметил Вячеслав Штучный.

Гендерный аудит предусматривает проверку на гендерную чувствительность организационно-распорядительных документов и повышения уровня осведомленности среди депутатов в вопросе гендерного равенства.

В методических рекомендациях говорится, что гендерный аудит проводить в начале года и по четырем направлениям: политическая воля и деятельность; подотчетность и информирования; кадровый потенциал и человеческие ресурсы; корпоративная культура.

Документам будут присваивать балл гендерной чувствительности: от 0 до 5, где 0 - вообще не соответствует гендерному равенству и 5 - в полной мере отвечает.

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