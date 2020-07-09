Галерея Львовской Национальной академии искусств отметила первый юбилей экспозицией "Наши. 5 лет"

9 июля, 2020, 10:11

Около сорока авторов вошли со своими произведениями на выставку "Наши. 5 лет", которая открылась в галерее Львовской Национальной академии искусств. Из-за карантина - не помпезно и без речей и приглашенных гостей. Но от этого не менее значимо

Содержание выставки, которая продлится до 24 августа, составили живопись, скульптура, стекло, керамика, металл, дерево, графический дизайн и другие виды искусства, в которых студенты- дипломники академии искусств демонстрируют свое мастерство.

Как рассказал Еспресо сокуратор выставки Юрий Новачинский, экспозиции свежих творческих дипломов галерея ЛНАМ организовывала каждое лето. Но в этом году, учитывая то, что студенты из-за карантина не смогли выполнить итоговые творческие работы в мастерских, решили: чтобы не терять традицию, показать студенческие дипломы за последнее пятилетие. Тем более, что и самой галерее раз исполняется пять лет. Чем не причина представить актуальный творческий срез за время своего существования?

"Самое сложное было отобрать работы, - говорит Юрий Новачинский, - потому что мы хотели избежать трактовки события как выставки лучших работ. Ведь, скажем, разве можно считать хуже произведение, которое заслуживает отдельного выставочного проекта? Но пришлось остановиться только на тех, которые хорошо зазвучали в "оркестре". Тем более, что речь идет о первом нашем маленьком юбилее, до которого мы успешно дожили".

"Создание галереи в структуре Львовской Национальной академии искусств 5 лет назад - это действительно исключительное событие, аналогии которому я пока не вижу. Ведь за все время существования здесь четко придерживаются концепции - в галерее имеют право выставляться в первую очередь студенты и выпускники ЛНАМ последних пяти лет, а также преподаватели, если они являются участниками совместных со студентами проектов, - говорит доктор искусствоведения Орест Голубец. - Я называю эту галерею светлым «пятном» в структуре нашего учебного центра, поскольку именно здесь варится то, что называем современным искусством. Даже опытным художникам есть здесь чему поучиться. К примеру, в галерее в течение года, как правило, происходит 4-6 выставок абстрактного искусства. Но ни один профессор академии не обучает абстракционизму. То есть эта галерея является прекрасным стимулятором к познанию и к действию ".



Ярина Коваль

Фото к выставке предоставил Юрий Новачинский