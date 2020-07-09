Flydubai возобновила рейсы из Дубая в Борисполь, - СМИ
Об этом сообщает avianews.
Согласно сообщению, первым рейсом FZ 727 на 174-местном самолете Boeing 737-800 в Украину прибыли 175 пассажиров, включая младенцев. Аналогичный рейс запланирован на вылет из Киева.
По информации издания, рейс внесен в расписание на июль и август с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. В первую неделю полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.
Отмечается, что с 7 июля Дубай вновь открыт для иностранных туристов, однако пассажиры должны пройти ряд процедур для въезда в эмират.
Так, перед вылетом туристам необходимо заполнить форму о состоянии здоровья и оформить медицинскую страховку.
Кроме того, одним из условий поездки является наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус с отрицательным результатом с максимальным сроком действия не более 96 часов.
В издании добавили, что кроме Flydubai с 11 июля рейсы Киев-Дубай планирует возобновить авиакомпания МАУ. В график полеты внесены с вылетом из Киева по средам и субботам и возвращением на следующий день.
В издании также напомнили, что по состоянию на 6 июля Министерство здравоохранения Украины внес ОАЭ в красный список стран по количеству активных случаев COVID-19. Это означает, что все пассажиры, которые прилетают в Украину из Дубая, должны пройти 14-дневную обсервацию, самоизоляцию дома с контролем через приложение действий дома или сдать в Украину ПЦР-тест на коронавирус. В случае отрицательного результата самоизоляция может быть приостановлена. Принимаются только справки украинских лабораторий.
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя