Facebook разоблачила фейковые аккаунты, использованные во время украинских выборов-2019, с рекламой на $1,93 млн

9 июля, 2020, 07:55

Администрация соцсети Facebook обнаружила в Канаде, Бразилии, США и Украине сети фейковых аккаунтов, которые использовались в том числе во время политических кампаний

Об этом сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

В частности, в Украине Facebook удалила 72 фейковых аккаунта, 35 фейковых страниц и 13 фейковых Instagram-аккаунтов. Всего на эти аккаунты были подписаны около 770 тыс. пользователей.

Владельцы фейковых страниц маскировали их под независимые аккаунты и онлайн-медиа и использовали для распространения ложной информации, манипуляций данными и комментирования сообщений для их продвижения на платформе.

При этом владельцы страниц использовали различные модели действий, в том числе периодическое изменение названий фейковых аккаунтов.

Руководители страниц и аккаунтов публиковали политические мемы, сатиру и другие сообщения, в частности о Крыме, НАТО, украинской экономике, внутренней политике, выборах, разных политиках, в том числе о Владимире Зеленском, Юлии Тимошенко и Петре Порошенко", - рассказал Глейхер.

Фейковые страницы использовали и во время президентских выборов в 2019 году.

На рекламу этих аккаунтов было потрачено всего около $1,93 млн. Эксперты Facebook связывают работу фейковых аккаунтов с украинским рекламным агентством Postmen.

Примеры контента, распространенного разоблаченными аккаунтами:

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