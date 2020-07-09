ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-нардепа Логвинского заявив, что НАБУ нарушает международное право

9 июля, 2020, 08:18

Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с бывшего народного депутата Георгия Логвинского и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской

Об этом Логвинский сообщил на своей странице в Facebook.



"Суд полностью отверг доводы Генеральной прокуратуры и НАБУ, и это несмотря на то, что в соответствии с Генеральным соглашением "Суд не только может, но и обязан снять иммунитет, если это мешает следствию", что означает лишь наличие формального основания для расследования достаточно для снятия иммунитета. Однако суд не счел нужным ставить на рассмотрение факты "дела". К сожалению, суду пришлось констатировать нарушение международного права и наличие таких фактов, как противоправное давление на участников процесса (адвокатов, свидетелей, экспертов), незаконные негласные следственные действия, которые по советской традиции брались на третьих лиц для получения информации на нужного человека и нужного характера", - написал он.

Одновременно с этим ЕСПЧ заявил, что НАБУ нарушило Конвенцию об иммунитетах и привилегии Совета Европы и принципы беспристрастного расследования.

Согласно законодательству, это решение является обязательным для всех стран-членов Совета Европы.

Логвинский отметил, что сотрудникам правоохранительных органов грозит до 15 лет лишения свободы за указанные действия.

Украинские следователи пытались лишить Логвинского международной защиты в рамках расследования дела о мошеннической схеме, по которой Украина выплатила 54 млн грн частной компании "Золотой мандарин" по решению ЕСПЧ.

Так называемое дело "Золотого мандарина" заключается в том, что компания в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но и отказалась его вернуть. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Минюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты компенсации, обязав Украину выполнить только решения судов о возвращении стоимости мазута.

Украина выплатила компенсацию из госбюджета, но в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" о возвращении этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах "Золотого мандарина".

Георгий Логвинский - народный депутат Украины VII созыва, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (2017-2018), вице-президент Европейской народной партии в Совете Европы.