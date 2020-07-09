 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС требует от РФ прекратить преследование крымских татар, немедленно освободить задержанных и пустить в Крым международных правозащитников

ЕС требует от РФ прекратить преследование крымских татар, немедленно освободить задержанных и пустить в Крым международных правозащитников

Европейский Союз осудил нарушение прав человека в оккупированном Крыму Россией и призвал прекратить практику притеснений и арестов, в частности, представителей крымскотатарского народа

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики.

Европейский Союз считает, что задержание крымских татар является политически мотивированным и незаконным.

В ЕС ожидают, что всех незаконно задержанных украинцев немедленно освободят.

Там также ожидают, что Россия прекратит давление на крымских татар.

"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека и полный, и свободный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь", - говорится в заявлении.

В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

  • 7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".
  • Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что в аннексированном Крыму после обысков оккупанты задержали еще одного крымского татарина.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать