ЕС требует от РФ прекратить преследование крымских татар, немедленно освободить задержанных и пустить в Крым международных правозащитников
Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики.
Европейский Союз считает, что задержание крымских татар является политически мотивированным и незаконным.
В ЕС ожидают, что всех незаконно задержанных украинцев немедленно освободят.
Там также ожидают, что Россия прекратит давление на крымских татар.
"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека и полный, и свободный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь", - говорится в заявлении.
В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
- 7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что в аннексированном Крыму после обысков оккупанты задержали еще одного крымского татарина.
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