ЕС требует от РФ прекратить преследование крымских татар, немедленно освободить задержанных и пустить в Крым международных правозащитников

9 июля, 2020, 09:23

Европейский Союз осудил нарушение прав человека в оккупированном Крыму Россией и призвал прекратить практику притеснений и арестов, в частности, представителей крымскотатарского народа

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики.

Европейский Союз считает, что задержание крымских татар является политически мотивированным и незаконным.

В ЕС ожидают, что всех незаконно задержанных украинцев немедленно освободят.

Там также ожидают, что Россия прекратит давление на крымских татар.

"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека и полный, и свободный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь", - говорится в заявлении.

В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.