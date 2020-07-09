Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Сити" нашел новую команду

9 июля, 2020, 18:45

Бывший главный тренер "Вест Хэма", "Манчестер Сити" и "Реала" Мануэль Пеллегрини возглавил испанский "Бетис"

Об этом сообщает официальный сайт "Бетиса" .

Соглашение клуба из Севильи с чилийским тренером рассчитано до лета 2023 года. К работе на посту главного тренера "Бетиса" Пеллегрини приступит после окончания нынешнего сезона.

Последним клубом 66-летнего тренера был "Вест Хэм", который он возглавил в 2018 году и был уволен в декабре 2019 года. Пеллегрини также тренировал "Манчестер Сити", испанские "Реал", "Вильярреал", "Малагу", аргентинский "Ривер Плейт".

За "Вест Хэм" под руководством Пеллегрини выступал украинец Андрей Ярмоленко.

"Бетис" имеет 41 очко и занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сейчас севильцев возглавляет Алексис Трухильо.

Напомним, 8 июля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Бернли" со счетом 0:1.

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