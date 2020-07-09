Экс-футболист украинского клуба сообщил, что борется с раком

9 июля, 2020, 18:18

Бывший футболист "Оболонь-Бровар" и "Днепра-1" Арамис Кузин заявил, что борется с раком костей

Об этом канадский форвард украинского происхождения написал в Instagram.

"Это момент, когда моя жизнь изменилась. Неделю назад, в понедельник, я должен был сделать абляцию предполагаемой доброкачественной опухоли, которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не состоялась, так как биопсия, которую хирург сделал после того, как я заснул, показала, что предположения врачей о моей ноге были неверны", - написал Кузин.

Футболист добавил, что несколько дней назад получил результаты биопсии.

"Мне поставили диагноз саркома Юинга - редкая форма рака костей, которая поражает в основном молодых людей. Хотя я еще не знаю всех деталей, уверен, что все вокруг меня и я собираемся надрать этой штуке задницу. Я с нетерпением жду начала химиотерапии, прохождения этого процесса и возвращения на футбольное поле", - добавил Кузин.

21-летний Арамис Кузин в 2018 году выступал за киевскую "Оболонь-Бровар". В 2019 году перешел в "Днепр-1", за который не сыграл ни одного матча. В нынешнем сезоне форвард выступал за датский "Ольборг".

Сейчас канадец находится в больнице в Филадельфии (США).

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