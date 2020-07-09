Джонсон хочет опубликовать документ о вмешательстве РФ "как можно скорее"

9 июля, 2020, 17:30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вскоре разрешить публикацию доклада парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании

Об этом сообщает Independent .

"Представитель премьера заявил, что г-н Джонсон будет поощрять новый комитет опубликовать (доклад о РФ, - ред.) "как можно скорее", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, в ноябре прошлого года Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании завершил доклад о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании.

Однако, документ до сих пор не опубликован из-за того, что Комитет не проводил заседания уже в течение семи месяцев после выборов в стране.

При этом Комитет не собирался из-за того, что премьер Борис Джонсон не мог одобрить список с его будущими членами, в отличие от других комитетов британского парламента.

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Как отмечает газета, Комитет не подотчетен парламенту, а только премьеру, который и должен дать разрешение на публикацию доклада о российском влияние на британскую политику.

Отмечается, что голосование за членов Комитета по вопросам разведки и безопасности запланировано на следующий понедельник.

Как сообщалось, в конце прошлого года стало известно, что правительство Великобритании опубликует доклад парламентского комитета о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании и ее влиянии на результат референдума по Brexit после внеочередных выборов в законодательный орган 12 декабря.