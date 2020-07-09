Дожди с грозами на Западе и около +30°C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 10 июля

9 июля, 2020, 15:40

Температура воздуха ближайшей ночью +12...+19°C, днем 10 июля ожидается + 24...+30°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

Пятница в Украину придет с антициклоном Xabi. Поэтому практически повсеместно ожидается сухая, ночью звездная, днем солнечная погода. Однако во второй половина дня 10-го июля в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, - отметила синоптик.

Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью +12...+19°C, завтра днем еще дышим свободно, +24...+29°C, на юге местами до +30°C.

В Киеве 10-го июля погода будет практически идеальна, как для лета. Без осадков, много солнца, немного красивых белых кучевых облаков и максимальная температура воздуха +26...+27°C.

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