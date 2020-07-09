 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДожди с грозами на Западе и около +30°C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 10 июля

Дожди с грозами на Западе и около +30°C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 10 июля

Температура воздуха ближайшей ночью +12...+19°C, днем 10 июля ожидается + 24...+30°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

Пятница в Украину придет с антициклоном Xabi. Поэтому практически повсеместно ожидается сухая, ночью звездная, днем солнечная погода. Однако во второй половина дня 10-го июля в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, - отметила синоптик.

Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью +12...+19°C, завтра днем еще дышим свободно, +24...+29°C, на юге местами до +30°C.

В Киеве 10-го июля погода будет практически идеальна, как для лета. Без осадков, много солнца, немного красивых белых кучевых облаков и максимальная температура воздуха +26...+27°C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать