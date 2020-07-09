Дожди с грозами на Западе и около +30°C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 10 июля
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
Пятница в Украину придет с антициклоном Xabi. Поэтому практически повсеместно ожидается сухая, ночью звездная, днем солнечная погода. Однако во второй половина дня 10-го июля в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, - отметила синоптик.
Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный.
Температура воздуха ближайшей ночью +12...+19°C, завтра днем еще дышим свободно, +24...+29°C, на юге местами до +30°C.
В Киеве 10-го июля погода будет практически идеальна, как для лета. Без осадков, много солнца, немного красивых белых кучевых облаков и максимальная температура воздуха +26...+27°C.
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