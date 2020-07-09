Более 61 тыс. в сутки: в США - новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом

9 июля, 2020, 12:44

За последние сутки, 8 июля, в США зарегистрировали 61 848 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии

Больше всего людей, которые с заболели COVID-19 было зарегистрировано в Техасе - 10199 человек. В штате Флорида заболело 9989 человек, в Калифорнии - 8561, сообщает Reuters .

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Власти Калифорнии и Техаса также сообщила о рекордном суточном увеличение смертности.

Согласно данным сервиса Worldometers, общее количество зараженных в США на сегодняшний день составляет более 3,1 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 135 тыс американцев. В то же время почти 1,4 млн человек, согласно статистике, выздоровели и были выписаны из больниц.

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Всего в мире на коронавирус заболели 12180570 человек. Среди антилидеров заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.