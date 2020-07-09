Артмастерская для "солнечных" детей во Львове - в финале британского конкурса

9 июля, 2020, 17:08

"Солнечная мастерская" вошла в тройку финалистов конкурса Big Idea Challenge. Британские специалисты оценили проект артмастерской во Львове, где создают красоту дети с синдромом Дауна и аутизмом. Победитель получит две тысячи фунтов на реализацию замысла

Об этом сообщает журналистка Еспресо.TV во Львове.

"Солнечная мастерская", где свои таланты демонстрируют дети с синдромом Дауна и аутизмом, работает во Львове более месяца. Организовать инклюзивную художественную школу для детей решились основательницы ателье для людей с инвалидностью Ярина Янчак и Ирина Ляховенко. Обе неравнодушны к теме инклюзии.

Масштабная работа началась с акции "Нарисую тебе любовь", чтобы помочь онкобольным женщинам.

Впоследствии начали шить вышитые платья, платки и постель. Своими изделиями ателье не только понравилось украинкам, но и стало популярным за рубежом. Эксклюзивные принты на платках рисовали женщины с инвалидностью, а также девочка с синдромом Дауна.





Это вдохновило девушек создать мастерскую, где свои таланты могут продемонстрировать дети с инвалидностью. "С начала июня мы начали арендовать помещение для занятий с детьми, - рассказала журналистке Еспресо соучредитель инклюзивного ателье Ярина Янчак. - Но для того, чтобы мастерская работала, нам нужно привлекать дополнительные средства и гранты, поскольку посторонней помощи не имеем. Поэтому решили отправиться на конкурс Big Idea Challenge. Презентовали идею, и ее высоко оценили. В финале имеем возможность привлечь к проекту две тысячи фунтов. Эти средства понадобятся для реализации меблировки, покупки дополнительных мольбертов и бытовых вещей, которые нужны для работы. И вообще, в Лондоне презентовать Львов с такой идеей, я думаю, очень круто ".





Одна из вдохновительниц девушек - пятнадцатилетняя "солнечная" девочка Андриана Чухний. Как рассказывает мама ребенка Татьяна, дочь до прихода в ателье мало общалась и была закрытой. Впрочем часто бралась за кисти. Родители не слишком придавали этому значение, поскольку девочка рисовала преимущественно абстракции. Знакомство с ателье дало ребенку новый толчок. "Когда Андриана начала рисовать - она раскрылась, начала рисовать на холсте все свои эмоции и страхи, - делится впечатлениями мама. - Она словно говорила с нами своими рисунками. Мы были в восторге от ее картин: как она смешивала цвета, было впечатление, что она делала это долгое время. Девушкам очень понравилось. Для дочери полотна - это внутренний мир, который она рисует, где она открывается и успокаивается".

Пока что с детьми работает единственная наставница, художница Ольга Ставникович. С Андрианой в тандеме до сих пор делали много выставок и проектов. Позже художница поняла, что любит эту работу и хочет приобщить к искусству и других детей с инклюзией.

"Арттерапия еще никогда не была лишней для детей, - отмечает Ольга Ставникович. - Каждый день я вижу, как они меняются, и слышу отзывы счастливых родителей. Картины, которые "выплывают" из-под кисти особых детей, чрезвычайно положительны и эмоциональны. Таких полотен точно не нарисует ни один художник, потому что дети с инклюзией не думают над каждым мазком, над идеей, они рисуют то, что чувствуют. Они могут быть радостными, могут быть злыми, могут быть печальными. Это все видно на холсте".

Сейчас в "солнечной мастерской" занимаются 20 детей. Все они имеют возможность по часу работать с опытной художницей. В плане - развивать мастерскую и набирать новых художников, которые готовы работать с особыми детьми.

Сейчас ожидают результатов британского конкурса и надеются на успех, чтобы еще лучше обустроить комнату счастьяю для особых детей.

Кристина Парубий

Фото предоставлено основателями ателье