Аркадия Бабченко в России внесли в список террористов и экстремистов

9 июля, 2020, 14:49

Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу включила российского журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Аркадий Бабченко оставил Россию в 2017 году и начал работать на телеканале ATR в Киеве.

В 2018 году в столице предотвратили покушение на Бабченко. Правоохранители инсценировали его "убийство" - киллер якобы совершил три выстрела в спину.

Вскоре был задержан организатор покушения - им оказался гражданин Украины, владелец частной оружейной Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.

22 ноября Герман, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы, освободился из тюрьмы в связи с состоянием здоровья - он страдает от проблем с сердцем и сахарного диабета. Он заявил, что подаст иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

В ноябре прошлого года Аркадий Бабченко выехал из Украины, объяснив свое решение сменой власти в стране.