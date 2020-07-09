 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАркадия Бабченко в России внесли в список террористов и экстремистов

Аркадия Бабченко в России внесли в список террористов и экстремистов

Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу включила российского журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Аркадий Бабченко оставил Россию в 2017 году и начал работать на телеканале ATR в Киеве.

В 2018 году в столице предотвратили покушение на Бабченко. Правоохранители инсценировали его "убийство" - киллер якобы совершил три выстрела в спину.

Вскоре был задержан организатор покушения - им оказался гражданин Украины, владелец частной оружейной Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.

22 ноября Герман, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы, освободился из тюрьмы в связи с состоянием здоровья - он страдает от проблем с сердцем и сахарного диабета. Он заявил, что подаст иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

В ноябре прошлого года Аркадий Бабченко выехал из Украины, объяснив свое решение сменой власти в стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать