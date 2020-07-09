Аркадия Бабченко в России внесли в список террористов и экстремистов
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Аркадий Бабченко оставил Россию в 2017 году и начал работать на телеканале ATR в Киеве.
В 2018 году в столице предотвратили покушение на Бабченко. Правоохранители инсценировали его "убийство" - киллер якобы совершил три выстрела в спину.
Вскоре был задержан организатор покушения - им оказался гражданин Украины, владелец частной оружейной Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.
22 ноября Герман, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы, освободился из тюрьмы в связи с состоянием здоровья - он страдает от проблем с сердцем и сахарного диабета. Он заявил, что подаст иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
В ноябре прошлого года Аркадий Бабченко выехал из Украины, объяснив свое решение сменой власти в стране.
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