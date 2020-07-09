Агент ФСБ Егоров, который вербовал генерал-майора СБУ Шайтанова, координировал деятельность оккупантов в ОРДЛО, - СБУ
9 июля, 2020, 10:36
По данным контрразведки спецслужбы, вербовщик Шайтанова полковник ФСБ России Игорь Егоров был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В частности, Егоров под позывным "Эльбрус" с лета 2014 года непосредственно координировал деятельность оккупантов в Луганской области и передавал им указания командования РФ.
"Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами", - сообщили в СБУ.
По информации спецслужбы, Егоров причастен к сбиванию украинских военных самолетов летом 2014 года и до ракетного обстрела подразделений Вооруженных сил Украины.
- Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 г. за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.
- Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" из записей о сбивании малайзийского Boeing.
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