 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАгент ФСБ Егоров, который вербовал генерал-майора СБУ Шайтанова, координировал деятельность оккупантов в ОРДЛО, - СБУ

Агент ФСБ Егоров, который вербовал генерал-майора СБУ Шайтанова, координировал деятельность оккупантов в ОРДЛО, - СБУ

По данным контрразведки спецслужбы, вербовщик Шайтанова полковник ФСБ России Игорь Егоров был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, Егоров под позывным "Эльбрус" с лета 2014 года непосредственно координировал деятельность оккупантов в Луганской области и передавал им указания командования РФ.

"Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами", - сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, Егоров причастен к сбиванию украинских военных самолетов летом 2014 года и до ракетного обстрела подразделений Вооруженных сил Украины.

  • Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 г. за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.
  • Проанализировав записи СБУ, которые были обнародованы после задержания генерала Шайтанова, в Bellingcat пришли к выводу, что куратор и вербовщик последнего - полковник ФСБ Егоров - это "Эльбрус" из записей о сбивании малайзийского Boeing.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать