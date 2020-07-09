Агент ФСБ Егоров, который вербовал генерал-майора СБУ Шайтанова, координировал деятельность оккупантов в ОРДЛО, - СБУ

9 июля, 2020, 10:36

По данным контрразведки спецслужбы, вербовщик Шайтанова полковник ФСБ России Игорь Егоров был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, Егоров под позывным "Эльбрус" с лета 2014 года непосредственно координировал деятельность оккупантов в Луганской области и передавал им указания командования РФ.

"Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами", - сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, Егоров причастен к сбиванию украинских военных самолетов летом 2014 года и до ракетного обстрела подразделений Вооруженных сил Украины.