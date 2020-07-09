$800 тыс. за госдолжность: НАБУ схватили взяточника, предлагавшего деньги председателю Фонда госимущества

9 июля, 2020, 19:00

Второй раз за год сотрудники НАБУ поймали с поличным взяточника, который пытался подкупить председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Только что детективы НАБУ по процессуального руководства САП поймали на горячем человека, пытавшегося за $800 тыс. подкупить председателя Фонда государственного имущества Украины, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией. Личность разоблаченаы сразу после предоставления первого транша в $200 тыс. и задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

"Сколько их предупреждают, а они все лезут и лезут со своими взятками", - прокомментировал инцидент председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Напомним, в прошлый раз взяточники предлагали председателю Фонда $5 млн за назначение директором Одесского припортового завода. Их задержали 29 января 2020 года детективы НАБУ по процессуального руководства САП при предоставлении части неправомерной выгоды в размере $50 тыс.

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