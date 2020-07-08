Зеленский и Ляшко хотят разрешить экспорт масок за границу

8 июля, 2020, 21:55

Об этом Зеленский и Ляшко заявили в ходе встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, сообщает РБК-Украина.

"По поводу больниц, которые принимают больных COVID-19 - у нас там все нормально (с масками, - ред.). По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию ... Может уже пришло время ", - сказал президент, отметив, что страна должна быть готова ко второй волне коронавируса.

В свою очередь, Ляшко предположил, что правительство может позволить квотную продажу масок за границу в ближайшее время.

"Мы сейчас как раз и собираем потребность по всем учреждениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают относительно закупки средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип продажи и экспорта масок", - отметил он.