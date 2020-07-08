За последнее 30-летие в Украине больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - метеорологи

8 июля, 2020, 16:47

Глобальное потепление продолжается, но темпы его различны в отдельных частях Украины

Об этом сообщил директор Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Александр Косовец, передает "Правительственный курьер".

"Больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 ° С, а наименьшее - в Ужгороде - на 0,9 ° С. Относительно осадков картина очень пестрая, однако в целом их количество уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит увлажнения Украины растет", - отметил Косовец.

Темпы глобального потепления в Украине в целом быстрее, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепление за 30 лет близким 1 ° С.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .