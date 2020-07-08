Из Украины депортировали двух россиян, которые готовились совершать преступления для дестабилизации ситуации

8 июля, 2020, 13:23

Из Украины выдворили двух россиян, которые работали на спецслужбы Российской Федерации и готовили совершение тяжких преступлений

Об этом в сообщили в пресс-службеа Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"8 июля оперативники Департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Россиян задержали в ходе спецоперации в Киеве. По данным правоохранителей, злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.

Иностранцы были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран.