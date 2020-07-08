Из Украины депортировали двух россиян, которые готовились совершать преступления для дестабилизации ситуации
Об этом в сообщили в пресс-службеа Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
"8 июля оперативники Департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины", - говорится в сообщении.
Россиян задержали в ходе спецоперации в Киеве. По данным правоохранителей, злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.
Иностранцы были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя