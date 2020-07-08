Иран не идет на переговоры с Украиной относительно выплат компенсаций семьям погибших в сбитом самолете МАУ, - Енин

8 июля, 2020, 14:39

Заместитель главы украинского МИД Евгений Енин рассказал, что Иран не идет на переговоры о выплате компенсаций за сбитый иранскими средствами ПВО украинский лайнер

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил в интервью " ВВС-Украина "

Енин рассказал, что работа украинского МИД с Ираном ведется по нескольким направлениям - исследование "черных ящиков", расследование уголовных дел и переговоры на политическом уровне.

"Как мы знаем, иранская сторона выразила обещание 20 июля отправить "черные ящики" во Францию. Я считаю, что это был бы хороший результат - учитывая необходимость использования в этом процессе наиболее профессиональное специалистов и соответствующего оборудования", - отметил он.

Заместитель министра отметил, что Франция обладает передовыми технологиями, а потому есть все основания доверять ее выводам. К тому же в изучении "черных ящиков" будут участвовать украинские специалисты.

"Сейчас мы согласовали список из двух человек. Эти ограничения связаны с ситуацией из-за пандемии, с учетом этого французская сторона выдвинула довольно суровые условия и ограничения, которые должны сопровождать этот процесс", - говорит дипломат.

По его словам, изучение ящиков продлится несколько дней и если действительно 20 июля их доставят во Францию, то до 25 июля уже могут быть результаты.

По словам Евгения Енина, Иран не идет на переговоры с Украиной по решению вопросов компенсации, хотя Тегеран ранее заявлял, что готов выплатить компенсацию семьям погибших.

Он добавил, что в СМИ звучала информация о готовности Тегерана начать коммуникацию. МИД Украины сразу отправил ноту с предложением начать эти переговоры, а в ответ пришел отказ.

"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля, - ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", - пояснил дипломат.

Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - отметил Енин.

По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

"Мы над ней (над политической волей, - ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же, под влиянием ряда факторов, согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - сказал заместитель министра иностранных дел.

Напомним, 8 января, во время обострения на Ближнем Востоке между Ираном и США после ликвидации главы Корпуса Стражей Исламской Революции генерала Касема Сулеймани, иранские средства ПВО сбили в небе над Тегераном самолет Международных авиалиний Украины. Погибли все, кто был на борту.

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