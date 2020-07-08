Взрыв на Позняках: глава Нацполиции Клименко анонсировал подозрения
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью агентству Интерфакс-Украина.
"Проводим восемь экспертиз, ожидаем результатов - бездоказательно обвинять людей в том, что произошло, нельзя. Однозначно, основная версия - это газ", - сказал Клименко.
Он рассказал, что были проведены следственные действия в службах газа, которые обслуживали этот дом, и опрошены жители.
"Мы провели выемку документов в центральном и районном офисах "Киевгаз", в ЖЭКе, изъяли все документы, касающиеся выдачи разрешений на замену счетчиков и в целом на ремонт газового оборудования, пока следователи изучают документацию", - рассказал Клименко.
По его словам, одной из версий было срабатывание взрывного устройства, но после проведения экспресс-теста версия не подтвердилась.
"Теперь экспертизы должны подтвердить, что это действительно был газ. Также они определят, где был эпицентр взрыва, и что могло его спровоцировать", - сказал Клименко.
Отвечая на вопрос о том, когда будут результаты экспертиз, он сказал: "Примерно через неделю. И тогда следствие уже пойдет вперед. Тогда вместе с прокуратурой уже сможем формировать подозрение".
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на утро 23 июня спасатели обнаружили тела 5 погибших в результате взрыва людей.
- Основной версией о причинах взрыва в жилой многоэтажке на Позняках в Киеве следствие считает нарушение технологии поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз".
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