Взрыв на Позняках: глава Нацполиции Клименко анонсировал подозрения

8 июля, 2020, 17:45

Полиция в ближайшие дни получит результаты экспертиз в рамках расследования дела о взрыве в доме на киевских Позняках, после этого следствие сможет выдвинуть подозрения

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Проводим восемь экспертиз, ожидаем результатов - бездоказательно обвинять людей в том, что произошло, нельзя. Однозначно, основная версия - это газ", - сказал Клименко.

Он рассказал, что были проведены следственные действия в службах газа, которые обслуживали этот дом, и опрошены жители.

"Мы провели выемку документов в центральном и районном офисах "Киевгаз", в ЖЭКе, изъяли все документы, касающиеся выдачи разрешений на замену счетчиков и в целом на ремонт газового оборудования, пока следователи изучают документацию", - рассказал Клименко.

По его словам, одной из версий было срабатывание взрывного устройства, но после проведения экспресс-теста версия не подтвердилась.

"Теперь экспертизы должны подтвердить, что это действительно был газ. Также они определят, где был эпицентр взрыва, и что могло его спровоцировать", - сказал Клименко.

Отвечая на вопрос о том, когда будут результаты экспертиз, он сказал: "Примерно через неделю. И тогда следствие уже пойдет вперед. Тогда вместе с прокуратурой уже сможем формировать подозрение".