Введение налога на пай в 6000 гривен приведет к исчезновению селянства, - эксперт

8 июля, 2020, 08:23

Инициатива народных депутатов ввести новый налог для владельцев земельных паев, оформленная в законопроекте № 3131, ударит по селянам, которые сами обрабатывают собственные паи

Такую позицию высказал председатель общественного союза "Союз украинского селянства" Иван Томич в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"До 300 тысяч личных селянских хозяйств присоединили земельные паи к своим личным хозяйствам и на площади 3-4 га они ведут уже более товарное производство. Введение 6 тыс. грн налога на 4 га - это конец их деятельности", - говорит Томич.

По его словам, введение налога приведет к уменьшению количества работающих людей в селах, а также к обеднению и так бедного сельского населения.

Еще одним следствием такого решения может стать удорожание фруктов, овощей и ягод, которые выращивают в украинских селах.

"Это удар по украинскому селянству. А шире - это зачистка с украинской земли украинских селян ", - убежден Томич.