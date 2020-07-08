Введение налога на пай в 6000 гривен приведет к исчезновению селянства, - эксперт
Такую позицию высказал председатель общественного союза "Союз украинского селянства" Иван Томич в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"До 300 тысяч личных селянских хозяйств присоединили земельные паи к своим личным хозяйствам и на площади 3-4 га они ведут уже более товарное производство. Введение 6 тыс. грн налога на 4 га - это конец их деятельности", - говорит Томич.
По его словам, введение налога приведет к уменьшению количества работающих людей в селах, а также к обеднению и так бедного сельского населения.
Еще одним следствием такого решения может стать удорожание фруктов, овощей и ягод, которые выращивают в украинских селах.
"Это удар по украинскому селянству. А шире - это зачистка с украинской земли украинских селян ", - убежден Томич.
- Ряд народных депутатов во главе с председателем аграрного комитета ВРУ, нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольським конце февраля зарегистрировали в парламенте законопроект № 3131, предусматривающий введение нового налога для селян.
- Законопроект поддерживают представители крупного агробизнеса, пишет Лига.Бизнес. Они обращают внимание, что в Украине 30% земли обрабатывается "по-черному", неофициально. Также сторонники законодательной инициативы утверждают, что в случае принятия закон помешает спекуляции на рынке земли, поскольку ее будет невыгодно содержать ничего не выращивая.
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
Читайте также
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-