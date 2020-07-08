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Espreso.tvЭкономикаВведение налога на пай в 6000 гривен приведет к исчезновению селянства, - эксперт

Введение налога на пай в 6000 гривен приведет к исчезновению селянства, - эксперт

Инициатива народных депутатов ввести новый налог для владельцев земельных паев, оформленная в законопроекте № 3131, ударит по селянам, которые сами обрабатывают собственные паи

Такую позицию высказал председатель общественного союза "Союз украинского селянства" Иван Томич в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"До 300 тысяч личных селянских хозяйств присоединили земельные паи к своим личным хозяйствам и на площади 3-4 га они ведут уже более товарное производство. Введение 6 тыс. грн налога на 4 га - это конец их деятельности", - говорит Томич.

По его словам, введение налога приведет к уменьшению количества работающих людей в селах, а также к обеднению и так бедного сельского населения.

Еще одним следствием такого решения может стать удорожание фруктов, овощей и ягод, которые выращивают в украинских селах.

"Это удар по украинскому селянству. А шире - это зачистка с украинской земли украинских селян ", - убежден Томич.

  • Ряд народных депутатов во главе с председателем аграрного комитета ВРУ, нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольським конце февраля зарегистрировали в парламенте законопроект № 3131, предусматривающий введение нового налога для селян.
  • Законопроект поддерживают представители крупного агробизнеса, пишет Лига.Бизнес. Они обращают внимание, что в Украине 30% земли обрабатывается "по-черному", неофициально. Также сторонники законодательной инициативы утверждают, что в случае принятия закон помешает спекуляции на рынке земли, поскольку ее будет невыгодно содержать ничего не выращивая.
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