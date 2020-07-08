Вступил в силу закон, разрешающий военным с инвалидностью служить в СБУ и ГПСУ

8 июля, 2020, 09:02

8 июля вступили в силу изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которыми военным с инвалидностью разрешается служить в рядах пограничников и Службы безопасности Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Изменениями в ст 20 и 23 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" Государственной пограничной службе Украины и Службе безопасности Украины предлагается исключить из перечня воинских формирований в которых могут проходить военную службу военнослужащие, признанные военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Таким военнослужащим предоставляется возможность продолжать прохождение военной службы в ГПСУ и СБУ.

В СБУ и ГПСУ должны сформировать перечень должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, признанными военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе.

Аналогичная возможность продолжать военную службу уже предусмотрена действующим законодательством для военнослужащих Вооруженных Сил Украины законом от 2018 года.

В то же время, Служба внешней разведки остается в перечне военных формирований, в которых могут проходить военную службу лица, признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе, независимо от должностей.

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