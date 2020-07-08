Во Львове из более 11 тыс. человек, протестированных методом ИФА, почти 12% имеют антитела к коронавирусу

8 июля, 2020, 22:25

Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов на антитела к коронавирусу, за это время ИФА-тесты сделали 11019 лицам

Об этом сообщил Львовский городской совет.

"В целом протестовали 11019 человек. Из них 6413 - медицинские работники, 1535 - пациенты, 3071 - контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными). Положительный ИФА-тест был у 1312 человек, из которых в 485 - обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания, а у остальных - иммуноглобулины G, может свидетельствовать о перенесенном заболевании. у всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М, обязательно берут ПЦР-анализы ", - рассказал руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб .

ИФА-тестирование проводят в шести городских учреждениях, имеющих специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.