Во Львове создали научную лабораторию для детей

8 июля, 2020, 11:48

Во Франковском районе города обустроили новый детский клуб "Научный"

Открыть центр планируют в сентябре. В нем будет научная лаборатория, в которой посетители могут делать опыты в области физики и химии, кружок астрономии и кружок, где дети будут изучать робототехнику, а также трасса для автомоделирования, сообщает корреспондент Еспресо.TV .

В детском центре будут теоретические и практические занятия. К примеру, ребенок самостоятельно сможет сделать машинку, а затем участвовать в соревнованиях и сам управлять этой машинкой. Также дети смогут готовить себе еду. Кроме того, школьникам будут доступны 3D-принтеры.

Одновременно здесь может быть 10 детей. Шестеро могут участвовать в соревнованиях. Очередь планируют расписывать по часам.

Центр будет работать по адресу ул. Научная, 29.

"Улицы Научная, Владимира Великого, Княгини Ольги - чрезвычайно насыщенный микрорайон города Львова, поэтому здесь детей школьного возраста очень-очень много. Когда есть первая же возможность открытия какого-то клуба, мы никогда не отказываемся, чтобы дети имели возможность заниматься в послеобеденное время. Наше учреждение призвано заполнить вакуум между школьными занятиями и семьей. Мы для этого работаем, чтобы они были всегда при хороших делах", - подчеркнул директор УДЮМК Франковского района Львова Роман Кладько.

В 2017 году помещение на ул. Научной, 29, площадью 171,8 м кв., передали в аренду учреждению детско-юношеских и молодежных клубов (УДЮМК) Франковского района. Тогда же начали работы по созданию нового детского клуба. Общая стоимость работ по обустройству клуба составляет 2 млн 270 тыс. грн. За эти средства провели капитальный ремонт помещения и закупили инвентарь, мебель и оборудование. Еще нужно доработать второй этаж.

Напомним, в сети детских клубов Львова работает 40 клубов, а это 81 кружок. К работе в детских клубах привлечены около 4 тысяч детей.

Фото: Роман Балук