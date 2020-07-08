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Espreso.tvОбществоВо Львове обнаружили больного малярией

Во Львове обнаружили больного малярией


фото: dailylviv
Мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу. Больной недавно вернулся из Африки

Об этом сообщает журналистка Еспресо TV во Львове.

В областной инфекционной больнице сейчас лечится больной малярией. Мужчине 46 лет и он недавно вернулся из Уганды. По словам главного эпидемиолога Львовщины Натальи Тимко, больной жаловался на повышенную температуру тела. Поскольку врач знал, откуда приехал пациент, его сразу обследовали на малярию. "Заболевание передается от комаров, - добавляет Наталья Тимко. - Сейчас пациент лечится у нас, мы применяем специальные противомалярийные препараты. Это заболевание весьма непредсказуемо, может протекать от легкой формы и до летального исхода. В прошлом году пациент, тоже приехавший из Африки, умер от малярии, спасти его не удалось".

Окружающим заболевание не угрожает, поскольку малярия передается только от комаров. Впрочем Наталья Тимко успокаивает, украинские насекомые нам не страшны.

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