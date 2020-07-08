Во Львове фигуру митрополита Андрея Шептицкого будут интегрировать в западную культуру

8 июля, 2020, 16:26

Надеются на активность художников из Украины

Об этом сообщила корреспондент Еспресо.TV из Львова.

Стартовал прием заявок от художников в возрасте от 18 до 40 лет на участие в Open Call - первом этапе масштабного проекта "Sheptytsky Bиennale", который организует Центр Шептицкого Украинского Католического университета при поддержке Украинского культурного фонда. Эти заявки будут принимать до 15 августа. Работы должны отражать фигуру и деятельность Митрополита Андрея, сообщают организаторы события Еспресо.TV.

"Андрей Шептицкий ценил скромность и умение, вдумчивость и творчество. Поэтому нам важна не только его историческая фигура, но и то, какие мысли и в дальнейшем остаются актуальными для нас, людей XXI века. Работы участников должны выходить за рамки традиционных репрезентаций, мы стремимся увидеть произведения, которые на уровне визуальных медиа интерпретируют фигуру и деятельность митрополита. Произведения не должны "иллюстрировать" исторические феномены, мы ожидаем увидеть оригинальные художественные работы, которые соединят высокое эстетическуюое качество, искать ответы на вызовы, использовать современный визуальный язык ", - объясняют организаторы конкурса, что, собственно, художников хотят.

А участие в конкурсе могут принять художники со всей Украины (за исключением оккупированных территорий), отправив электронные копии своих произведений. Примечательно, что лучшие работы, выбранные профессиональным жюри (а финалистов назовут 25 августа) будут размещены на итоговой выставке в стенах Центра Шептицкого. Как и то, что это - единичный украинский тематический конкурс, в котором, кроме грамот и дипломов, трое лучших из лучших также получат денежное вознаграждение. В частности, обладатель первого места получит 25 000 гривен, второго и третьего - соответственно, 20 и 15 000 гривен.

Как рассказал Еспресо.TV автор идеи, директор Центра Шептицкого, проректор по научной работе Украинского Католического Университета Олег Яськив, проект "Sheptytsky Bиennale", который планируют воплотить до конца октября, значительно шире, чем просто конкурс. И вполне вписывается в стратегическое движение УКУ "Шептицкий в сознании современного человека". Проект охватит семь лекций, произнесенных не обязательно исследователями фигуры митрополита, но в контексте его установок, творческие встречи с людьми, которые что-то интересное под влиянием личности этого великого человека создали, образовательный семинар-тренинг для педагогов, запись пяти интервью с известным украинским бизнесменами (опять же на темы идей Шептицкого), десять видеоблогов украинского правозащитника, публициста и религиоведа Мирослав Мариновича, а также создание одного длинного документального фильма о Шептицком или пяти коротких вместе с известным украинским журналистом, историком Вахтангом Кипиани ( " историческая правда ").

"Этот проект очень разнообразен, насыщенный и сложный для воплощения. Но очень важен еще и потому, что планируем весь отснятый материал предоставить в общее пользование (в том числе через YouTube), с титрами на английском языке. А это значит, что фигура Шептицкого и нашими стараниями также будет монтироваться в западную культуру. Признаюсь, что несмотря на трудности, искренне рад этому проекту. Есть ощущение, что через инспирированный мыслями Шептицкого праздник интеллектуального и культурного творчества (которое обещает раз в два года) мы закладываем традицию, которая может стать брендом не только для УКУ и Львова , но и для Украины в целом ", - заключает для Еспресо.TV Олег Яськив.

Речь идет о том, чтобы образ и ценности Митрополита Андрея Шептицкого, его интеллектуальные достижения стали современникам ближе. Великий украинец, за жизнь которого 7 раз менялась власть и которому пришлось пережить политические репрессии в отношении себя, не только реформировал УГКЦ при поддержке Папы Римского, а организовывал и открывал академии, школы, музеи, детские дома, больницы (в частности, Народную лечебницу, где могли бесплатно лечиться те, кто не мог себе позволить этого за деньги), помогал талантливым художникам, выделяя им стипендии на обучение в Европе и покупая их произведения, реформировал банковское дело и тому подобное. Его на все хватало, и одновременно он был ориентирован не только на проблемы реальности, в которой жил, но и на будущее своего народа, добавляют организаторы.

Фото: Центр Шептицкого