Венедиктова взяла на себя всю полноту ответственности, - Корецкий о деле против Порошенко относительно назначения Семочко

8 июля, 2020, 20:07

В деле о назначении первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко нет состава преступления, а генпрокурор Ирина Венедиктова взяла на себя ответственность за подозрения

Об этом руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил в интервью Главком.

"О Семочко, Бабиков (Александр Бабиков - первый заместитель директора ГБР - ред.) мне в глаза говорил, что там нет состава преступления. То есть он знает это", - сказал Корецкий.

В свою очередь журналист отметил, что сегодня, 8 июля, состоялся суд по делу Сергея Семочко.

На что Корецкий отметил: "Зачем там сообщали о подозрении? Это вопрос к Венедиктовой (Ирина Венедиктова - гепрокурор - ред.), потому что это она как генпрокурор сообщала о подозрении экс-президенту. Она на себя взяла всю полноту ответственности. Ей в дальнейшем и отвечать, если там будет оправдательный приговор ".

8 июля Печерский райсуд Киева допросил понятых, которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко.

8 июля Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Впоследствии, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на его оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко. Он готов выйти с заявлением для СМИ.

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что следователем дают указание по делам против Порошенко , а те решают, могут его выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание.

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