В ВОЗ сообщили о еще одном возможном пути передачи коронавируса
В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацией, на брифинге заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.
Так, в организации ознакомились с обращением более 200 ученых из 32 стран мира относительно возможной передачи коронавируса по воздуху.
"Официальные лица говорят о возможности воздушного и аэрозольного путей, как одного из способов передачи коронавируса", - заявила Керхове.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/VpsVJPDu6s- World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2020
Отметим, накануне почти 240 ученых направили ВОЗ открытое письмо, в котором призвали пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ученые заявили, что существует вероятность перемещения коронавируса по воздуху в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека при дыхании.
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