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Espreso.tvОбществоВ ВОЗ сообщили о еще одном возможном пути передачи коронавируса

В ВОЗ сообщили о еще одном возможном пути передачи коронавируса


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает доказательства возможности воздушной передачи коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19

В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацией, на брифинге заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

Так, в организации ознакомились с обращением более 200 ученых из 32 стран мира относительно возможной передачи коронавируса по воздуху.

"Официальные лица говорят о возможности воздушного и аэрозольного путей, как одного из способов передачи коронавируса", - заявила Керхове.

Отметим, накануне почти 240 ученых направили ВОЗ открытое письмо, в котором призвали пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ученые заявили, что существует вероятность перемещения коронавируса по воздуху в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека при дыхании.

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