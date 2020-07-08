 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США предлагают выделить Украине на $25 млн больше, чем планировали

В США предлагают выделить Украине на $25 млн больше, чем планировали

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить на военную помощь Украине в 2021 году $275 млн - на $25 млн больше, чем планировали ранее

Об этом говорится в проекте бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба Комитета.

"$275 млн для инициативы содействия безопасности в Украине, на $25 млн выше запроса", - говорится в сообщении.

Документ также обязывает министра обороны США сообщать Конгрессу о любых неоправданных задержках в выплате пособия.

Напомним, ранее в Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Члены Конгресса США написали президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом усилить энергобезопасность Украины, напомнив об инвестициях в страну.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать