В США предлагают выделить Украине на $25 млн больше, чем планировали

8 июля, 2020, 08:04

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить на военную помощь Украине в 2021 году $275 млн - на $25 млн больше, чем планировали ранее

Об этом говорится в проекте бюджета на 2021 год, сообщает пресс-служба Комитета.

"$275 млн для инициативы содействия безопасности в Украине, на $25 млн выше запроса", - говорится в сообщении.

Документ также обязывает министра обороны США сообщать Конгрессу о любых неоправданных задержках в выплате пособия.

Напомним, ранее в Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Члены Конгресса США написали президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом усилить энергобезопасность Украины, напомнив об инвестициях в страну.

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