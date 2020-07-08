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Espreso.tvОбществоВ Северной Македонии задержали грузовик, который вез более 200 мигрантов

В Северной Македонии задержали грузовик, который вез более 200 мигрантов

В Северной Македонии полицейские во время проверки на автодороге регионального значения, у границы с Грецией, обнаружили в грузовике 211 мигрантов, в том числе 63 несовершеннолетних

Об этом сообщает AP .

"Во время плановой проверки на региональной дороге у южной границы страны с Грецией, власти Северной Македонии обнаружили 211 мигрантов, в том числе 63 несовершеннолетних, в грузовике", - сообщила во вторник местная полиция.

Как отмечается, македонский пограничный патруль остановил грузовик около полуночи в понедельник у города Гевгелия и обнаружил, что он буквально "упакован" мигрантами. Внутри находились 144 человека из Бангладеш и 67 - из Пакистана.

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Водитель грузовика, 27-летний гражданин Северной Македонии, был арестован. Мигранты перевезены в транзитный центр в Гевгелию, где их ожидает депортация в Грецию.

Агентство указывает, что граница Греции с Северной Македонией закрыта из-за пандемии коронавируса, но коридоры незаконной перевозки мигрантов остаются активными в этом районе.

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