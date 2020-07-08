В Северной Македонии задержали грузовик, который вез более 200 мигрантов
Об этом сообщает AP .
"Во время плановой проверки на региональной дороге у южной границы страны с Грецией, власти Северной Македонии обнаружили 211 мигрантов, в том числе 63 несовершеннолетних, в грузовике", - сообщила во вторник местная полиция.
Как отмечается, македонский пограничный патруль остановил грузовик около полуночи в понедельник у города Гевгелия и обнаружил, что он буквально "упакован" мигрантами. Внутри находились 144 человека из Бангладеш и 67 - из Пакистана.
Читайте также: В Боснии за перевозку мигрантов задержали украинца
Водитель грузовика, 27-летний гражданин Северной Македонии, был арестован. Мигранты перевезены в транзитный центр в Гевгелию, где их ожидает депортация в Грецию.
Агентство указывает, что граница Греции с Северной Македонией закрыта из-за пандемии коронавируса, но коридоры незаконной перевозки мигрантов остаются активными в этом районе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя