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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали постановление о назначении местных выборов на 25 октября

В Раде зарегистрировали постановление о назначении местных выборов на 25 октября


фото: reuters
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году"

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Документ получен Верховной Радой 8 июля и передан на рассмотрение руководству.

Текст проекта постановления пока не обнародован.

Согласно Конституции Украины очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего главы, избранных на очередных выборах.

Выборы должны состояться 25 октября.

Авторами проекта являются члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

  • Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

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