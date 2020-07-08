В Раде зарегистрировали постановление о назначении местных выборов на 25 октября
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Документ получен Верховной Радой 8 июля и передан на рассмотрение руководству.
Текст проекта постановления пока не обнародован.
Согласно Конституции Украины очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего главы, избранных на очередных выборах.
Выборы должны состояться 25 октября.
Авторами проекта являются члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.
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