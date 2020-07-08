В Польше просят отменить карантин для всех украинцев, прибывающих в страну самолетами, - петиция

8 июля, 2020, 15:29

В Польше создали петицию, призывающую отменить 14-дневный карантин для всех украинцев, прибывающих в страну самолетами

Об этом говорится в соответствующем петиции .

"Призываем вернуть Украину в перечень стран, из которых прибытие (в Польшу - ред.) воздушным судном не будет обязывать пассажиров отбывать 14-дневный карантин", - говорится в петиции.

Авторы петиции также призывают отменить положения распоряжения Совета министров Республики Польша от 2 июля, в котором изменяется перечень стран, о котором говорится в предыдущем распоряжении правительства от 30 июня.

"Запись (относительно Украины - ред.) имеет признаки дискриминации лиц по гражданству и не имеет ничего общего с противодействием эпидемии COVID-19, является положением ксенофобского характера, нарушает права человека и противоречит добрососедским отношениям", - отмечается в петиции.

Так, обращают внимание авторы петиции, граждане Украины, которые прибыли самолетами 1 и 2 июля, могли не проходить карантин. В то же время, с 3 июля его должны проходить в Польше только граждане Украины и других стран за пределами Европейского Союза. В то время как другие граждане Европейского Союза, в том числе Польши, прибывающих в страну из Украины тем самым транспортным средством, не обязаны проходить обязательный карантин.

Отмечается, что дискриминация особенно касается семей, где супруги, имеющие разное гражданство и ранее находившиеся в одних и тех же местах, после пересечения границы Польши должны быть разделены для прохождения карантина.

Согласно информации на сайте, петиция была создана 7 июля и на сегодня набрала 460 голосов.

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