В Одессе сильный ветер повалил 63 дерева: 2 человека в больнице

8 июля, 2020, 11:25

63 дерева упали в Одессе из-за сильного ветра

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на городской департамент ЖКХ.

Городские службы уже убрали 42 дерева и ликвидировали 22 поломки на линии электропередач.

В результате падения деревьев пострадали два человека. В реанимации лежит 44-летний мужчина. У него политравма, переломы ребер и голени. Еще один пострадавший - 62-летний мужчина. У него перелом ребер.