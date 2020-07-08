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Espreso.tvОбществоВ Одессе сильный ветер повалил 63 дерева: 2 человека в больнице

В Одессе сильный ветер повалил 63 дерева: 2 человека в больнице


фото: dumskaya.net
63 дерева упали в Одессе из-за сильного ветра

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на городской департамент ЖКХ.

Городские службы уже убрали 42 дерева и ликвидировали 22 поломки на линии электропередач.

В результате падения деревьев пострадали два человека. В реанимации лежит 44-летний мужчина. У него политравма, переломы ребер и голени. Еще один пострадавший - 62-летний мужчина. У него перелом ребер.

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