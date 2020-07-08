В Одессе не рекомендуется купаться на всех пляжах, - городской совет

8 июля, 2020, 15:36

Из-за несоответствия воды гигиеническим требованиям на пляжах Одессы не рекомендуют купаться

Об этом сообщается на сайте Одесской мэрии.

"По информации ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранных 30 июня 2020 года, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Ранее в Одессе на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку, морская вода не соответствует микробиологическим нормам.

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