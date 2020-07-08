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Espreso.tvОбществоВ Одессе не рекомендуется купаться на всех пляжах, - городской совет

В Одессе не рекомендуется купаться на всех пляжах, - городской совет


фото: dumskaya
Из-за несоответствия воды гигиеническим требованиям на пляжах Одессы не рекомендуют купаться

Об этом сообщается на сайте Одесской мэрии.

"По информации ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранных 30 июня 2020 года, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

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