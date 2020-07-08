В Одессе не рекомендуется купаться на всех пляжах, - городской совет
Об этом сообщается на сайте Одесской мэрии.
"По информации ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранных 30 июня 2020 года, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.
Рекомендация действует до особого распоряжения.
- Ранее в Одессе на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку, морская вода не соответствует микробиологическим нормам.
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