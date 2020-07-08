В Лондоне на жилые дома упал строительный кран: пострадали четыре человека

8 июля, 2020, 20:57

Четыре человека пострадали в результате падения подъемного крана на жилые дома на востоке Лондона

Об этом сообщает BBC .

20-метровый кран упал на строительную площадку и два дома в районе Боу незадолго до 14:40 по местному времени. У одного из домов обрушилась часть крыши.

Два человека были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, еще двое нуждались в медицинской помощи на месте.

Пожарные работают над тем, чтобы освободить людей, попавших в ловушку внутри зданий.

По крайней мере три пожарных команды и несколько медицинских команд были отправлены на место происшествия.

Пожарная служба задействовала беспилотник, чтобы предоставить аэрофотоснимки для помощи в спасении.

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