В Киеве в час пик пешеходы перекрыли мост Метро

8 июля, 2020, 10:25

Утром 8 июля в Киеве пешеходы перекрыли автомобильное движение на мосту Метро, по которому пролегает красная ветка столичного метрополитена

Об этом сообщает в Facebook сообщество "Киев Оперативный".

"Вниманию водителей! Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили. Полиции еще нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как пешеходы постоянно шагают по пешеходному переходу, не давая автомобилям проехать.

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