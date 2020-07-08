В Киеве в час пик пешеходы перекрыли мост Метро
8 июля, 2020, 10:25
Утром 8 июля в Киеве пешеходы перекрыли автомобильное движение на мосту Метро, по которому пролегает красная ветка столичного метрополитена
Об этом сообщает в Facebook сообщество "Киев Оперативный".
"Вниманию водителей! Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили. Полиции еще нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как пешеходы постоянно шагают по пешеходному переходу, не давая автомобилям проехать.
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