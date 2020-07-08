В Киеве обучение будет проходить дистанционно до конца карантина, - Кличко
8 июля, 2020, 12:55
Учебные заведения Киева будут практиковать дистанционное обучение до конца карантина
Об этом в ходе брифинга сказал мэр Виталий Кличко, передает РБК-Украина.
"Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения", - заявил Кличко.
Он подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
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