В Эфиопии продолжаются беспорядки: не менее 239 погибших

8 июля, 2020, 15:52

В Эфиопии погибли по меньшей мере 239 человек в результате беспорядков, которые продолжаются в стране больше недели после убийства поп-звезды Хачалу Гундессаа

Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере 239 человек погибли и 3500 были задержаны во время беспорядков в Эфиопии, которые продолжаются уже больше недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в регионе Оромия погибли по меньшей мере 215 гражданских, девять полицейских и пятеро членов вооруженных формирований. Также сообщается о сотнях сожженных домов в регионе.

По данным полицейских, в столице Аддис-Абеба были убиты 10 человек.

Масштабные столкновения начались в Эфиопии после убийства поп-звезды Хачалу Гундессаа, члена крупнейшей этнической группы "Оромо". Он был застрелен неизвестными нападавшими в столице в минувший понедельник.

Ранее сообщалось о 166 погибших.