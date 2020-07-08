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Espreso.tvОбществоВ Эфиопии продолжаются беспорядки: не менее 239 погибших

В Эфиопии продолжаются беспорядки: не менее 239 погибших


фото: reuters
В Эфиопии погибли по меньшей мере 239 человек в результате беспорядков, которые продолжаются в стране больше недели после убийства поп-звезды Хачалу Гундессаа

Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере 239 человек погибли и 3500 были задержаны во время беспорядков в Эфиопии, которые продолжаются уже больше недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в регионе Оромия погибли по меньшей мере 215 гражданских, девять полицейских и пятеро членов вооруженных формирований. Также сообщается о сотнях сожженных домов в регионе.

По данным полицейских, в столице Аддис-Абеба были убиты 10 человек.

Масштабные столкновения начались в Эфиопии после убийства поп-звезды Хачалу Гундессаа, члена крупнейшей этнической группы "Оромо". Он был застрелен неизвестными нападавшими в столице в минувший понедельник.

Ранее сообщалось о 166 погибших.

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