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Espreso.tvЭкономикаУкроборонпром назначил нового президента госпредприятия "Антонов"

Укроборонпром назначил нового президента госпредприятия "Антонов"

"Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом Государственного предприятия "Антонов"

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

"Государственный концерн "Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом Государственного предприятия "Антонов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее Лось занимал должность вице-президента по производству, а также временно исполнял обязанности президента госпредприятия "Антонов" в период с 9 июня по 7 июля.

"Как уже неоднократно отмечалось Концерном ранее, обновление руководящего состава государственного предприятия позволит выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линейки "Ан", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что концерн в полной мере выполнил свои обязательства, предусмотренные трудовым законодательством и контрактом, перед бывшим президентом госпредприятия "Антонов" Александром Донцом.

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