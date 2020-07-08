Украинские предприятия недополучили "миллионы" из-за валютного курса, который диктовал Нацбанк, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнесом Черновицкой области, передает " Интерфакс-Украина ".

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 - ред.). Все вокруг нас говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк - ред). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете ", - сказал он.

По мнению Зеленского, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка Украины.

Он также отметил, что вокруг хватает "людей," которые помогают "Украине" и привел в пример заявления экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что МВФ нужно не оказывать поддержку Украине, пока не будет назначен независимый глава Нацбанка.

"Поэтому мы вас прекрасно понимаем, мы знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий просто закрылись, и все остальное, и COVID-19 ... Выйдем из этой ситуации, все стабилизируем, я в этом уверен", - отметил Зеленский.

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