Украина вышла из еще одного соглашения СНГ - указ Зеленского

8 июля, 2020, 11:11

Об этом говорится в указе №269.

"Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.

Зеленский также поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.

В ноябре Украина вышла из соглашения о мерах по улучшению расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств.