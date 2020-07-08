Украина вышла из еще одного соглашения СНГ - указ Зеленского
8 июля, 2020, 11:11
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ
Об этом говорится в указе №269.
"Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.
Зеленский также поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.
- В ноябре Украина вышла из соглашения о мерах по улучшению расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
-
-