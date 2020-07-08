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Espreso.tvОбществоУкраина вышла из еще одного соглашения СНГ - указ Зеленского

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ - указ Зеленского


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ

Об этом говорится в указе №269.

"Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.

Зеленский также поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.

  • В ноябре Украина вышла из соглашения о мерах по улучшению расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств.

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